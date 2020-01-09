"Федеральное авиационное управление распространило уведомления для летчиков (NOTAMS) с изложением ограничений на полеты, которые запрещают операторам гражданской авиации США работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", — говорится в сообщении FAA.

Отмечается, что управление продолжает координировать свои действия с партнерами по национальной безопасности и обмениваться информацией с американскими авиаперевозчиками и иностранными органами гражданской авиации.