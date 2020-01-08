"Оцените угрозы безопасности российских граждан, находящихся в ближневосточном регионе, в том числе, в районе Персидского и Оманского заливов, с учетом различных сценариев развития ситуации. Представьте предложения по мерам, относящимся к компетенции правительства РФ, направленным на обеспечение безопасности российских граждан", — говорится в поручении председателя правительства.

"Доложите в срок до 9 января 2020 года", — поручил премьер.

Кроме того, вице-премьеру Максиму Акимову, главам МИД Сергею Лаврову, Минтранса Евгению Дитриху и Минэкономразвития Максиму Орешкину поручено "в срок до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе, в том числе, в районе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий".

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против запрещенной в РФ террористической группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство 3 января в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Рано утром пассажирский самолет международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек — погибли. Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

В посольстве Украины в Иране заявили, что по предварительной информации, самолет потерпел крушение в результате аварии двигателя по техническим причинам, пока версия теракта исключается.

При этом в авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) не увидели среди возможных причин падения Boeing 737-800 в Тегеране ошибку экипажа. "Имеем данные, что самолет набрал 2400 м высоты. Ошибка экипажа минимальная, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем", — заявил вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за авиакатастрофы прервал визит в Оман. Он попросил воздержаться от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране.

Boeing 737-800 был выпущен в 2016 году и куплен авиакомпанией новым у производителя, говорится в заявлении авиакомпании. "Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года", — следовало из сообщения, опубликованного на странице МАУ в фейсбуке. "Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", — подчеркивается в сообщении МАУ.

Как сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, при крушении Boeing 737 в Тегеране погибли 82 гражданина Ирана погибли. "Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3", — написал Пристайко в твиттере.

Утром 8 января Росавиация направила российским авиакомпаниям уведомление с рекомендациями не летать над рядом районов Ближнего Востока по соображениям безопасности. "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ включая транзитные полеты", — говорилось в уведомлении Росавиации, которым располагает "Интерфакс".