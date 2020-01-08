"В рамках рабочего визита министра культуры РФ Владимира Мединского в Стамбул состоялась его рабочая встреча с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. В ходе встречи обсуждались итоги "перекрестного" года и вопросы развития сотрудничества в сфере культуры", — говорится в сообщении.

В рамках года культуры и туризма Россия — Турция-2019 на территории двух стран проходили выставки живописи, фотографий и декоративно-прикладного искусства, показы спектаклей, кинофильмов и сериалов, концерты ведущих исполнительских коллективов двух стран, образовательные обменные мероприятия.

"В рамках "перекрестного" года в музее имени Сабанджи прошла выставка "Мечты о будущем: искусство и дизайн русского авангарда", в Государственном музейно-выставочном центре "Росфото" развернулась экспозиция "Закрыв глаза, я слушаю Стамбул...", в Государственном историческом архиве представили фотовыставку "Императорская Россия в фотографиях из коллекции султана Абдул Хамида II", — уточняется в сообщении.

Главным российским театральным мероприятием года стала специальная программа фестиваля "Золотая маска" в рамках Стамбульского международного фестиваля. Также в рамках "Перекрестного года" на Первом канале состоялась премьера российско-турецкого сериала "Султан моего сердца".

В 2020 году Россия и Турция отметят 100-летие установления дипломатических отношений. Мединский, слова которого приводятся на сайте, отметил, что "советская Россия стала первой страной, которая установила дипломатические отношения с турецкой республикой.