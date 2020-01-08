"Рекомендации Росавиации затрагивают только один маршрут Utair Махачкала — Джидда. Utair уже подготовил альтернативный маршрут в облет Ирана и Ирака — через Египет и Кипр. Авиакомпания согласовала новый маршрут с авиационными властями Кипра и ждет подтверждения от Египта и Росавиации. Рейс запланирован на 10 января", — сказал собеседник агентства.

Пассажирский самолет украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс Тегеран — Киев, разбился около 6:00 по тегеранскому времени в среду после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Росавиация после этого рекомендовала авиакомпаниям РФ не совершать рейсы над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов".