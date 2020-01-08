"В рамках исполнения поручения Дмитрия Медведева правительство РФ совместно с МИД России, Минтрансом, Ростуризмом и другими ведомствами проводит анализ и оценку ситуации с безопасностью российских туристов и полетами наших авиакомпаний в ближневосточном регионе, в том числе в Оманском и Персидском заливах. В эту пятницу Максим Акимов планирует провести совещание с указанными ведомствами, по его итогам будут приняты конкретные решения по дальнейшим действиям", — сказал представитель вице-премьера.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс Тегеран — Киев, разбился около 6:00 по тегеранскому времени в среду после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Росавиация после этого рекомендовала авиакомпаниям РФ не совершать рейсы над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов".