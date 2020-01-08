"В связи с рекомендациями Федерального агентства воздушного транспорта российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами, Ростуризм рекомендует российским туроператорам оперативно информировать туристов о возможных изменениях рейсов, связанных с изменением траектории полета гражданских воздушных судов, а туристам учитывать данную информацию при планировании своего путешествия",- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Ростуризме уточнили, что продолжают следить за сложившейся ситуацией.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. Все находившиеся на борту лайнера погибли. По последним данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран — Киев. Россиян на борту не было.