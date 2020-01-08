Среди погибших — 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет. В списке погибших — 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров — граждане разных стран и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.