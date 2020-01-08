"По оценке экспертов, сейчас в Иране может находиться до нескольких десятков российских туристов, преимущественно самостоятельных или путешествующих в составе корпоративных мини-групп. В каникулярный период их число могло достигать сотни человек как максимум, однако подавляющее большинство из них уже вернулось в Россию. Таким образом, в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более 3-4 десятков туристов из РФ как максимум, но, скорее всего, их меньше", — сказали в АТОР.

По данным Пограничной Службы ФСБ РФ, за первые три квартала 2019 года в Иран выехало 16,9 тыс. граждан России, из них с туристической целью — менее двух тысяч.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. Все находившиеся на борту лайнера погибли. По последним данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран — Киев. Россиян на борту не было.

Росавиация после этого рекомендовала авиакомпаниям РФ не совершать рейсы, в том числе транзитные, над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов".