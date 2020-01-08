"В соответствии с рекомендациями Росавиации разработаны альтернативные маршруты. Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов. "Аэрофлот" вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации", — сказал он.

"Дочка" "Аэрофлота" "Победа" также просчитала альтернативные маршруты и "ждет официальных указаний Росавиации", сообщил представитель компании.

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который должен был выполнить рейс Тегеран — Киев, разбился около 6:00 по тегеранскому времени в среду после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Росавиация после этого рекомендовала авиакомпаниям РФ не совершать рейсы, в том числе транзитные, над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов".