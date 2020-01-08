"Специалисты авиакомпании сейчас рассчитывают альтернативные маршруты", — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что через Иран выполняются рейсы на Ближний Восток из нескольких российских городов.

В свою очередь авиакомпания Air France объявила в среду о решении приостановить полеты над территорией Ирана и Ирака. А Украина с 9 января ввела временное ограничение на полеты своих авиакомпаний над территорией Ирана.

Самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду после взлета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.