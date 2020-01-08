"Воздушное судно было исправно, 6 января 2020 года проводилось последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом. Мы гарантируем исправность наших самолетов и высокую квалификацию наших экипажей", — заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне на брифинге с журналистами.

В авиакомпании подчеркнули, что будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя самолета Boeing, а также с участием Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами на Украине. Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причинах трагического события сразу после их выяснения.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров — представителей различных стран мира и девять членов экипажа. Все они погибли. Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев. Россиян на борту не было.