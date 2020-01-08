"Необходимость менять авиационные маршруты может повлиять на стоимость билетов, частоту рейсов, не говоря уже о длительности перелетов в Оман, ОАЭ и другие страны Персидского залива", — сказала она.

Тюрина добавила, что турпоток из РФ непосредственно в Иран крайне мал: с целью туризма за три квартала 2019 года страну посетило менее двух тысяч россиян. Общий поток в Иран из России составил 16,9 тыс. человек.

Ранее Росавиация "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов" рекомендовала не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов воздушных гражданских судов РФ, включая транзитные полеты.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. Все находившиеся на борту лайнера погибли. По последним данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран — Киев. Россиян на борту не было.

Иранское информагентство IRNA сообщило со ссылкой на представителя аэропорта, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя, которое было вызвано техническими неполадками. По данным посольства Украины в Иране, в настоящий момент версия теракта исключается.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара Тегерана по военным базам в Ираке, где находятся военные США.