"Пока нет рекомендаций МИД России о нежелательности поездок в регион, туроператоры не будут останавливать продажи туров. Но туристы сами могут начать отказываться от поездок из-за опасений по поводу нестабильной обстановки в страны Персидского залива", — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что в ситуации на сегодняшний день при аннуляции оплаченных поездок возврат денег будет проводиться в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями.

Ранее сообщалось, что в среду Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий и подготовить предложения "по обеспечению безопасности граждан РФ с учетом различных сценариев развития ситуации".

Росавиация ранее направила российским авиакомпаниям уведомление с рекомендациями не использовать воздушное пространство над территориями Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ включая транзитные полеты. Этот запрет затрагивает такие популярные у российских туристов направления как ОАЭ и Оман.

Как сообщалось, в ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ. Это стало ответом Тегерана на убийство в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Рано утром в среду при вылете из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Авиакомпания заявила, что самолет был исправен.