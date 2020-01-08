"По имеющейся информации, среди пассажиров лайнера Boeing 737 авиакомпании МАУ российских граждан не было. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким всех жертв этой ужасной трагедии", — говорится в сообщении посольства РФ в Иране в Twitter.

Как сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко, в результате катастрофы погибли 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, в том числе девять членов экипажа, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — Германии и Великобритании.

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.