"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространства над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов воздушных гражданских судов РФ, включая транзитные полеты", — процитировал источник текст телеграммы.

Комментарием Росавиации "Интерфакс" пока не располагает.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. Все находившиеся на борту лайнера погибли. По последним данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран — Киев.

Иранское информагентство IRNA сообщает со ссылкой на представителя аэропорта, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя, которое было вызвано техническими неполадками. По данным посольства Украины в Иране, в настоящий момент версия теракта исключается.

Кроме того, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани и ответного удара Тегерана по военным базам в Ираке, где находятся военные США.