По их данных, большинство погибших — граждане Ирана.

Информацию подтвердил МИД Украины. Сотрудники посольства Украины в Тегеране собирают информацию о пассажирах.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737-800 (регистрационный номер UR-PSR) авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 из Тегерана в Киев, вылетел в 2:42 UTC (5:42 мск). Последние данные от самолета поступили в 02:44 UTC (5:44 мск). Лайнер находился в эксплуатации с июля 2016 года и поступил в авиакомпанию с завода.