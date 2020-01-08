В коротком сообщении говорится, что катастрофа произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

Как заявил местным СМИ представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, спасательные команды были направлены на место крушения. По его словам, на борту находилось 170 пассажиров. Представитель спасательной службы аэропорта Пир Хуссейн Куливанд заявил, что все 170 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

По информации иорданского издания Al-Hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.

Самолет Boeing 737-800 (регистрационный номер UR-PSR), выполнявший рейс PS752 из Тегерана в Киев, вылетел в 2:42 UTC (5:42 мск). Последние данные от самолета поступили в 02:44 UTC (5:44 мск). Лайнер находился в эксплуатации с июля 2016 года.

В посольстве РФ в Тегеране заявили "Интерфаксу", что пока не располагают информацией, находились ли россияне на борту самолета.