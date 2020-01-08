"7 января 2020 года состоялась передача городу Калуге "Хрустальной снежинки" — символа всероссийского проекта "Новогодняя столица России", — говорится в сообщении.

Торжественная церемония состоялась в Рязани на Лыбедском бульваре у цирка.

"Мы безумно рады принять этот прекрасный символ новогодней столицы России. Теперь мы будем, так же как и вы, целый год готовиться. Огромное количество мероприятий вас ждет, мы всех приглашаем в гости", — отметил заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, слова которого приведены в сообщении.

"Новогодняя столица России" – проект министерства культуры РФ, созданный в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. Ежегодно выбирается город, который станет следующей новогодней столицей.

В 2020 году новогодней столицей России была названа Рязань. Сообщалось, что в Рязанской области на проект "Новогодняя столица России" направлено 370 млн рублей. В рамках праздника было запланировано более 150 мероприятий.