Лидерами индекса вновь стали Япония и Сингапур, их граждане без виз могут посещать 191 и 190 стран соответственно. Далее расположились Южная Корея и Германия (189 стран), Испания (187), Австрия, Португалия, Швейцария (185), Великобритания, Греция и США (184).

Для россиян безвизовый въезд открыт в 118 государств, это меньше, чем для граждан Антигуа и Барбуды (150), Доминики (139) и Украины (128). С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.

Худшим стал паспорт Афганистана — граждане этой страны без виз могут посещать лишь 26 стран.