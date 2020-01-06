В 2019 году в рамках программы КГИОП продолжалась реставрация интерьеров Юсуповского дворца: работы проводились на Половине молодых и в Буфетной Домашнего театра, а также в Садовом павильоне. Общий объем финансирования реставрации за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга составил 155,8 млн рублей.
Плановая реставрация Юсуповского дворца ведется с 2012 года.
Юсуповский дворец — уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX веков. Дворцово-усадебный комплекс создавался на протяжении почти двух столетий. Здесь работали выдающиеся русские и иноземные архитекторы Ж.-Б.Валлен-Деламот, А.Михайлов-второй, Б.Симон, И.Монигетти, В.Кеннель, А.Степанов, А.Вайтенс, А.Белобородов.
С 1830 по 1919 год владельцами дворца и усадьбы были пять поколений дворянского рода князей Юсуповых. Дворец вошел в отечественную историю и как место убийства Григория Распутина.