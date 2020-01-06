На контроле ведомства — безопасность праздничных богослужений в свыше 10 тыс. православных храмах.
Отмечается, что сотрудники министерства провели профилактические обследования всех объектов, задействованных в рождественских мероприятиях на предмет соблюдения противопожарных требований. "Особое внимание уделено состоянию эвакуационных путей и выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушение, а также автоматических систем противопожарной защиты", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, в МЧС призвали верующих соблюдать правила личной безопасности во время богослужений.
"Следите, чтобы горящие свечи не соприкасались с одеждой и волосами. Особо контролируйте детей, доверяя им горящие свечи", — сказали в ведомстве.
В случае срабатывания пожарной сигнализации в министерстве рекомендуют покинуть здание, не создавая паники и давки. "В толпе всегда направляйтесь к выходу вместе со всеми, не следуйте против движения основной массы народа", — пояснили в пресс-службе.
В МЧС также рекомендовали не поднимать вещи, которые обронили, и освободиться от сумки, шарфа, других предметов одежды, если они мешают двигаться.