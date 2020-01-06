"В культовых учреждениях страны в ночь с 6 на 7 января организовано дежурство почти 11 тыс. сотрудников МЧС России и более 1,8 тыс. единиц спецтехники", — сказали в пресс-службе.

На контроле ведомства — безопасность праздничных богослужений в свыше 10 тыс. православных храмах.

Отмечается, что сотрудники министерства провели профилактические обследования всех объектов, задействованных в рождественских мероприятиях на предмет соблюдения противопожарных требований. "Особое внимание уделено состоянию эвакуационных путей и выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушение, а также автоматических систем противопожарной защиты", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в МЧС призвали верующих соблюдать правила личной безопасности во время богослужений.

"Следите, чтобы горящие свечи не соприкасались с одеждой и волосами. Особо контролируйте детей, доверяя им горящие свечи", — сказали в ведомстве.

В случае срабатывания пожарной сигнализации в министерстве рекомендуют покинуть здание, не создавая паники и давки. "В толпе всегда направляйтесь к выходу вместе со всеми, не следуйте против движения основной массы народа", — пояснили в пресс-службе.

В МЧС также рекомендовали не поднимать вещи, которые обронили, и освободиться от сумки, шарфа, других предметов одежды, если они мешают двигаться.