"Состояние у всех стабильное. В реанимации два человека, 28 — в профильных отделениях", — сказал Абилдаев на брифинге в воскресенье.

"Второй пилот в сознании, разговаривает, отвечает на вопросы адекватно. Состояние стабилизировалось. Переведен из реанимации в профильное отделение", — добавил он.

По его информации, в центре детской неотложной помощи остаются семь детей, состояние у всех стабильное.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, утром 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.

В результате катастрофы погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.