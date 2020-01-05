Ранее из-за погодных условий и невозможности открытия всех горнолыжных трасс, администрацией курортов было принято решение перенести старт продаж, который изначально планировался в конце декабря.

"На сегодняшний момент ситуация с погодой нормализовалась и 5 января официально запускаются продажи единого ски-пасса, который объединит инфраструктуры трех горных курортов Сочи", — говорится в сообщении.



Для туристов будут доступны канатные дороги и трассы курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" (склоны "Альпика" и "Лаура") и Курорта Красная Поляна, а также появится возможность использовать инфраструктуру каждого из трех курортов – прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги.



Единый ски-пасс можно приобрести в кассах курортов. На выбор предлагается несколько тарифов в зависимости от периода использования: разовый (со сроком действия один день), сезонный абонемент (с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона) и абонемент на несколько дней (от двух до восьми).

Между курортами и поселком Красная Поляна курсирует бесплатный микроавтобус SKI BUS.

В сообщении также говорится, что с 5 января на курорте "Роза Хутор" снимаются ограничения в продаже ски-пассов и открывается бесплатная парковка и кассы в районе Роза Стадион. С 8:30 обеспечивать доступ на трассы будут канатные дороги "Дриада" и "Волчья Скала". Всего гостям будет доступно почти 49 км трасс, включая закрытые раннее трассы Озерную и Встречу. Дети смогут опробовать трассу для тюбинга, в Горной Олимпийской деревне (рядом с рестораном "Груша"), в тестовом режиме.