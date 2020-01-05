Нововведение вступило в силу с 1 января 2020 года.

Как отмечает издание, запрет введен для принимающих компаний туроператоров, турагентств, транспортных компаний и такси. За нарушение запрета принимающей стороне грозит штраф в размере 320 турецких лир (48 евро). Встречать пассажиров сразу после выхода из таможенной зоны аэропорта теперь разрешено только родственникам и друзьям прибывших пассажиров.

Для организованной встречи туристов в новом аэропорту Стамбула отвели отдельный зал Welcoming Lounge. Однако в новой зоне также нельзя держать таблички, фамилии туристов высвечиваются на специальном табло. Принимающие компании до 31 марта 2020 года смогут пользоваться новым залом бесплатно, после чего должны будут платить 4 евро плюс НДС за каждого пассажира. При этом по мере увеличения количества пассажиров, сумма будет снижаться. Списки прилетающих пассажиров каждого рейса принимающим компаниям необходимо подавать заранее.

Ассоциация туристических агентств Турции (TÜRSAB) обратилась в IGA с просьбой пересмотреть новый порядок встречи туристов. Она также назвала политику управляющей аэропортом компании ударом по въездному туризму. Если IGA не отменит новое правило, TÜRSAB может обратиться в суд.