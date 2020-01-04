"JAL объявила о запуске кампании по раздаче бесплатных авиабилетов "туда-обратно" на внутренние рейсы для 50 тысяч иностранных граждан, которые посетят Японию во время Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году. Инициатива направлена на то, чтобы побудить иностранных туристов посетить не только Токио, где пройдут соревнования, но и другие районы страны и познакомиться с местными достопримечательностями", — пишет издание.

Как отмечает газета, с 1 июля по 30 сентября иностранные туристы смогут воспользоваться бесплатными авиабилетами на внутренние рейсы из международных аэропортов Токио, Осака и Кансай. Также они смогут выбрать удобные даты поездок. Заявки на бесплатные авиабилеты перевозчик начнет принимать в конце февраля, их рассмотрят в порядке поступления.

С 24 июля по 9 августа столица Японии Токио примет XXXII летние Олимпийские Игры. Там же с 25 августа по 6 сентября 2020 года пройдет Паралимпиада. Соревнования пройдут в городе уже во второй раз: впервые Токио принимал Олимпиаду в 1964 году.