"Традиционно фестиваль проходит в городе Сочи два раза в год — зимой и летом. За несколько лет своего существования LiveFest прочно закрепился в событийном календаре курорта и привлекает не только местных жителей, но и туристов со всей России", — сообщает пресс-служба курорта в субботу.

Ежегодно зрителями фестиваля становятся тысячи поклонников современной музыки.

Как отметили в пресс-службе, в первый день фестиваля на сцену выйдет Леонид Агутин. Вместе с группой "Эсперанто" он даст сольный концерт. 5 января выступит рок-группа "Би-2" с программой NEWBEST. 6 января гостей ждёт сборный концерт: "Би-2", Полина Гагарина, ZIVERT, Brainstorm, BURITO, Анна Плетнёва, Filatov&Karas и многие другие.

В Рождество сцена LiveFest будет отдана Urban Style — самым актуальным представителям рэпа, хип-хопа и другим заметным представителям "музыки больших городов" — Maruv, Мари Краймбрери, Звонкому, ST, Rauf&Faik, группе NЮ и другим. Программу проведёт Big Russian Boss.

Впервые фестиваль LiveFest прошел на курорте "Роза Хутор" в января 2018 года.