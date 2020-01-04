"4 января, в распадке, расположенном в 15 км от населенного пункта Эгвекинот, в месте схода лавины обнаружено тело ранее пропавшего сноубордиста. Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу выражает благодарность неравнодушным людям и организациям, принявшим участие в поисковых мероприятиях", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, сноубордист 22 декабря катался на необорудованном склоне и пропал после схода лавины, которая стала самой крупной за 35 лет. Её длина составила почти 1,3 км, а ширина — до 30 метров.

В поисках задействовали спасателей, волонтеров, в районе операции было расчищено более 7 тыс. кв. метров. Также был проведен осмотр территории с вертолета. Поиски осложнялись угрозой схода новой лавины.