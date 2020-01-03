"Бесплатный каток между станциями метро "Спортивная" и МЦК "Лужники" за две недели посетили более тысячи человек. Каток из искусственного льда площадью 200 квадратных метров работает ежедневно с 10:00 до 22:00 до 15 января", — рассказали в пресс-службе.

Как отмечает портал, на катке есть пункт проката инвентаря, где посетители смогут взять коньки, если не принесли их с собой. Также рядом расположена камера хранения, где можно оставить вещи. "Порядок и безопасность на площадке обеспечивают администратор и представитель охраны", — подчеркнули в пресс-службе мэра Москвы.

В этом году для москвичей и туристов в зонах отдыха заработают 38 катков и 62 лыжные трассы.

Впервые бесплатный каток для пассажиров рядом со входом на станцию МЦК "Лужники" был открыт в прошлом году . С 30 декабря 2018 года по 15 января 2019-го его посетили более девяти тысяч человек.