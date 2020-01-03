По информации ведомства, это рекордный показатель как по общему количеству гостей, так и по числу туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, число которых в нынешнем году выросло на 6,8% по сравнению с прошлым годом — до 5 млн человек.

В 2019 году наибольшее количество туристов прибыло в Грузию из Азербайджана — 1 млн 509,7 тыс. человек (плюс 7,1%). На втором месте граждане России — 1 млн 463 тыс. человек (плюс 4,7%), на третьем — Армении (1 млн 349,3 тыс. человек, плюс 7,5%).

В первой пятерке основных посетителей республики также гости из Турции и Украины, далее следуют граждане Израиля, Ирана, Казахстана, Германии, Польши, Саудовской Аравии, Белоруссии, Индии, Китая, США и других стран.

"Несмотря на все трудности, в этом году было принято рекордное количество международных визитеров", — заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, это очень большое достижение, которое стало возможным благодаря слаженной работе правительства, частного сектора, международных организаций.

"Особенно после июньских событий, когда туризм стал большой проблемой. Был разработан антикризисный план, реализуя который удалось быстро урегулировать проблемы, возникшие в основном у семейных отелей, а также расширить географию полетов (после введенного Россией запрета на прямое авиасообщение с Грузией — ИФ)", — заявила Турнава.

При этом министр отметила, что на 25% вырос приток туристов из европейских стран, что во многом было обусловлено вхождением на грузинский авиарынок малобюджетных авиакомпаний.

Проблемы в туристическом секторе Грузии начались после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

В 2018 году Грузию посетили 8,78 млн иностранных туристов, из них 1,4 млн гостей – граждане РФ.