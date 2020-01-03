Второе место заняла Дания (73 пункта), за ней следуют Швеция с 71 пунктом, Эстония с 70 пунктами и Норвегия с 68 пунктами.

В Германии и российском городе Санкт-Петербурге индекс счастья жителей составил 66 из 100 пунктов.

Согласно исследованию, 23% — жителей Латвии считают эмоциональное благополучие самым важным источником счастья. В Дании такого же мнения придерживаются 42% респондентов, в Финляндии — 37%, в Норвегии — 30%, в Санкт-Петербурге — 22%, а в Эстонии — 20%.

В качестве второго по важности источника счастья жители Латвии — 20% — упомянули хорошую экономическую ситуацию. Хорошее здоровье наиболее важным источником счастья посчитали только 9% опрошенных. В Дании экономическая ситуация не является источником счастья для населения, такого же мнения придерживаются жители Швеции, Норвегии и Финляндии. В Швеции основным источником счастья является семья (31%), а в Германии — здоровье (20%).

Опрос "Индекс счастья" был проведен в восьми странах — Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Германии, России (в Санкт-Петербурге), Эстонии и Латвии. В нем приняли участие 8 582 респондента (около 1000 в каждой стране).