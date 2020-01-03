"Основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых — граждане России", — рассказали в Госпогранкомитете.

По информации ведомства, к полудню 3 января перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 260 легковых авто, на польском — до 390. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается.

В комитете также сообщили, что к завершению новогодних каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Белоруссию.