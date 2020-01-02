«Трасса называется «Бэккантри», она расположена в горной долине Цирк-3 и имеет перепад высот около 200 метров. Протяженность подготовленного спуска около километра, он имеет «красный» уровень сложности и отлично подходит для любителей исследовать новые склоны и интересные ландшафты», — сообщили в пресс-службе.

Для лыжников и сноубордистов в Красной Поляне запустили эксклюзивную услугу — подъем к старту трассы на ратраке, снегоуплотнительной машине. «С 11:00 до 14:00 каждый день райдеры смогут бесплатно, при предъявлении купленного дневного или сезонного ски-пасса, подниматься наверх в порядке живой очереди. Подъем занимает 4 минуты, максимальное число райдеров в ратраке – 7 человек», — уточнили на курорте.

Теперь перепад высот зоны катания на Курорте Красная Поляна увеличился до отметок 1460-2300 м над уровнем моря. Ранее лыжникам и сноубордистам были доступны только склоны на высоте более 2000 м в горных долинах Цирк-2 и Цирк-3, уникальных климатических зонах, которые и позволили курорту первым открыть горнолыжный сезон в Красной Поляне и держать его открытым без ограничений для катающихся. Также ежедневно в горной долине Цирк-2, на высоте 2050 м, работает сноупарк с трамплинами, перилами и другими фигурами разного уровня сложности.

Приобрести ски-пассы для катания на горнолыжных трассах Курорта Красная Поляна можно в кассах курорта или на официальном сайте в онлайн-магазине, при покупке в котором действуют скидки.