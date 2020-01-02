"Москва продолжает праздновать. "Путешествие в Рождество" посетили уже 15 млн человек. Это рекорд для фестиваля", — сказал Собянин.

Ранее в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" сообщили, что фестиваль "Путешествие в Рождество" — самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник "Московских сезонов".

В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 млн гостей.

В нынешнем сезоне "Путешествие в Рождество" проходит с 13 декабря по 12 января. Фестивальные площадки расположены в центре Москвы, в округах и в городских парках. Посетителей ждут увлекательные события культурной программы, открытые тренировки по зимним видам спорта, рождественские угощения и широкий выбор сувениров.