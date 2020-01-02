"Проводится профилактическая работа с туристами, выезжающими в КНР, с использованием системы голосового оповещения и бегущей строки. В адрес министерства здравоохранения Амурской области направлены предложения об усилении настороженности медицинских работников при обращении больных с признаками ОРВИ, гриппом и внебольничных пневмоний", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 31 декабря 2019 года китайские СМИ со ссылкой на администрацию города Ухань провинции Хубэй (КНР) сообщили, что с начала декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения.

По предварительным данным, возбудителем является вирус, причем пока не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.