По мнению экспертов, придумавших новый символ страны, слово "Нидерланды" ассоциируется с инновациями, в то время как "Голландия" — с мельницами, сырами и тюльпанами, отмечает газета "Паис".
Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг прежде заявляла, что новый логотип страны положительно скажется на экспорте, а также возможностях привлечения инвестиций.
Новый логотип уже начал использовать официальный портал Нидерландов, посвященный торговле и инвестициям в страну.
По данным СМИ, посольства, министерства и университеты в Нидерландах смогут использовать в качестве названия страны только слово "Нидерланды", но не "Голландия".
В то же время, МИД Нидерландов ранее в ноябре сообщал, что речь идет о добровольном использовании логотипа.
Логотипы пока сменили далеко не все нидерландские ведомства. Так, сайт www.holland.com — официальный портал Нидерландов, посвященный туризму, пока сохраняет и свое название Holland ("Голландия"), и старый логотип.
На сообщения СМИ отреагировало консульство Нидерландов в Стамбуле. Оно подчеркивает, что Нидерланды не меняют название страны, слово "Голландия" исчезнет только с логотипов.