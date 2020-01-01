"Свыше 750 тыс. пассажиров выбрали городской транспорт для поездок по Москве в новогоднюю ночь. Это более чем на 20% больше, чем в прошлом году", — сказали в пресс-службе.

Как отметили в департаменте, четвертый год подряд городской транспорт Москвы курсировал всю новогоднюю ночь без перерывов.

"Более 685 тыс. пассажиров воспользовались метро и МЦК (Московское центральное кольцо) в новогоднюю ночь",- сказали в пресс-службе.

Кроме того, 31 декабря работа Московских центральных диаметров (МЦД) была продлена до 2:00 ночи 1 января.

"В новогоднюю ночь пассажиры совершили 12,4 тыс. поездок по МЦД",- сказал собеседник агентства.

Наземный транспорт за минувшую ночь перевез более 68 тыс. пассажиров. На 175 маршрутах курсировали свыше 510 электробусов, автобусов, троллейбусов и трамваев. Часть из них работали круглосуточно, другие — до 3:30, отметили в департаменте.

Впервые столичный транспорт в новогоднюю ночь работал бесплатно. Метро, МЦК и наземный транспорт стали бесплатными с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.