Положение об обязательной классификации российских отелей было утверждено в феврале 2019 года. В соответствии с ним с 1 июля 2019 года классификация стала обязательной для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров, с 1 января 2021 года — для всех гостиниц.

Согласно документу, предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении определенной категории ("звездности") с 1 января 2020 года будет запрещено, и повлечет административную ответственность для гостиниц, имеющих в своем фонде более 15 номеров.

За нарушение требования законодательства предусмотрен, в том числе, административный штраф. Для должностных лиц он составит от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от одной сороковой до одной двадцать пятой от выручки за последний календарный год.

"Раньше все эти классификационные звездочки присваивались по желанию самого отеля: кто хотел, тот и рисовал себе эти звезды, причем вне зависимости от реальных услуг, которые они зачастую оказывают. А сейчас это должно быть в соответствии с этим документом, и уже развиваться на базе нормативных требований. Чтобы те туристы, которые путешествуют у нас по стране, могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат, если видят эти звезды нарисованными на отеле", — отмечал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщала, что сама процедура присвоения звезд началась задолго до введения закона, и была добровольной. Всего до 1 января 2019 года быи сертифицированы более 13 тыс. гостиниц.

В 2019 году туристический поток в Россию увеличился на 11,7% до 54,7 млн человек в год. Лидерами по объему турпотока стали Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург.