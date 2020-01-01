Днем в среду в Тихом океане возле юго-западного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6, эпицентр находился в океане в 137 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 40 км. В Петропавловске-Камчатском и в Вилючинске его ощутили силой до двух-трех баллов, на верхних этажах раскачивались люстры.

Как уточняется, спасатели и пожарные осмотрели здания в населенных пунктах, где ощущался подземный толчок.