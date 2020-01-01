Год начнется для жителей России с восьмидневных новогодних каникул — с 1 по 8 января, первым рабочим днем будет 9 января (четверг).

Поскольку праздники 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, правительство в июле 2019 года перенесло их на май (на 4 и 5 мая). Поэтому "первые майские" продлятся целых пять дней — с 1 по 5 мая.

23 февраля и 8 марта выпадают в этом году на выходные, поэтому нерабочим будет следующий за ними понедельник. Таким образом, в феврале нерабочими будут 22,23 и 24 числа, в марте — 7, 8 и 9 числа. По тому же правилу выпавший на субботу День Победы автоматически перенесен на понедельник, 11 мая.

В июне День России 12 числа выпадает на пятницу, благодаря чему работники в России снова будут отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня.

Следующий праздник — День народного единства 4 ноября — выпадает на среду.

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 112) в России установлены следующие праздники: Новогодние каникулы проходят 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, 7 января — Рождество Христово, 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства.

Каждый год правительство утверждает перенос выходных, которые выпадут на праздничные дни в следующем году.