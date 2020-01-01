"С 28 января по 25 марта 2020 года в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство". У российского зрителя появится уникальная возможность познакомиться с творчеством гениального художника. На выставке будет представлено более 180 произведений мастера: живопись, рисунки, акварели и гравюры. Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России", — сообщают организаторы экспозиции.

Выставка организована Культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в партнерстве с фондом "Гала — Сальвадор Дали" (Фигерас) и Национальным музеем "Центр искусств королевы Софии" (Мадрид).

Основу экспозиции составят работы из собраний фонда "Гала — Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Также будут показаны работы из частных европейских собраний.

Организаторы отмечают, что посетители выставки смогут проследить творческий путь Дали и исследовать все этапы его развития как живописца, так как на ней будут представлены живописные произведения, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов.

Особую значимость представляет зрелое творчество Дали, его сюрреалистический и "ядерно-мистический" периоды. Они представлены на выставке известными работами: "Невидимый человек" (1929-32), "Чувство скорости" (1931), "Архитектонический "Анжелюс" Милле" (1933), "Пейзаж с загадочными элементами" (1934), "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), "Ураново-атомная меланхолическая идиллия" (1945), "Дематериализация под носом Нерона" (1947), "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля" (1954) и другими шедеврами, раскрывающими неповторимый авторский стиль Дали и принесшими ему мировую славу.

Также в "Манеже" покажут серию рисунков 1930-1940-х годов, гравюры 1959-1963-х годов, иллюстрирующие "Божественную комедию" Данте, и оригинальные иллюстрации к книге художника "50 секретов магического мастерства" о понимании живописи.

Стоимость обычного билета на выставку составит 600 рублей, для детей до 18 лет — 300 рублей.