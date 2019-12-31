"В преддверии Нового года в горах Сочи установилась теплая для декабря погода, что ограничивает возможности открытия всех горнолыжных трасс горных курортов Сочи", — сообщают пресс-службы горнолыжных курортов Сочи во вторник.

Несмотря на перенос работы единого ски-пасса, между курортами и поселком Красная Поляна курсирует бесплатный микроавтобус Ski Bus.

"Из-за отсутствия снега на некоторых трассах, курорты не могут предложить гостям курортов воспользоваться услугой единого ски-пасса до наступления благоприятных погодных условий. Принято решение перенести старт продажи единого ски-пасса до открытия максимального количества трасс на всех трех курортах горного кластера Сочи", — подчеркивается в сообщении.

В этом году единый ски-пасс впервые объединит инфраструктуру всех горных курортов Сочи. Это означает, что для туристов будут доступны канатные дороги и трассы курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" и Курорта Красная Поляна, а также появится возможность использовать инфраструктуру каждого из трех курортов — прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги.