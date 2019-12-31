В последний день уходящего года новогодняя лыжная гонка состоится в Тихвине. В Сосновом Бору в преддверии полуночи будет дан старт городскому празднику "Новогодняя ночь — 2020".

После полуночи народными гуляниями, дискотеками и фейерверками Новый год встретят Кириши, Тосно, Всеволожск, Гатчина, Волхов, Кингисепп, Сланцы, Лодейное Поле, Луга, Ивангород, Подпорожье, Выборг и другие города и поселки региона.

В частности, на Красной площади в Выборге запланировано музыкальное шоу, в Волхове на площади Ленина пройдет ночное гуляние "Ночь масок", а жителей Тихвина с Новым годом поздравят профессиональные артисты из Петербурга.