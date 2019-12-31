Допуск позволит выполнять один полет в неделю.

Йоханнесбург — самый крупный по населению город в ЮАР. Сейчас между РФ и этой страной нет регулярного авиасообщения.

"Аэрофлот" также получил допуски на выполнение чартерных программ в Испанию. Одно из направлений — Москва — Витория (город на севере Испании, административная столица провинции Алава), куда компания сможет летать до трех раз в неделю до 24 октября 2020 г. Второй маршрут — Казань-Барселона, одобренная частота — до семи раз в неделю до 28 марта 2020 г.

Вместе с тем комиссия одобрила увеличение частоты регулярных полетов "Аэрофлота" из Москвы в Пхукет (с 14 до 21 раза в неделю), в Бангкок (с 21 до 28 раз в неделю), а также из Москвы в Бухару (с 3 до 7 раз в неделю).