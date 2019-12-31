"Аэропорт открыли. Скоро приземлится рейс авиакомпании "Россия" из Сочи, который ранее сел в Казани", — сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе аэропорта.

Собеседник агентства уточнил, что аэропорт закрывался с 13:00 до 16:00 местного времени (с 11:00 до 14:00 мск).

Как сообщалось, причиной закрытия аэропорта стал сильный снегопад и ветер, а также надвигающийся ледяной дождь.

Рейсы из Москвы, Гоа (Индия) и Нячанга (Вьетнам) были отправлены на запасной аэродром "Кольцово" (Екатеринбург). Самолету из Сочи вместо Перми пришлось сесть в Казани.

Кроме того, были задержаны два рейса из Перми до Москвы и один до Сочи.

По данным сервиса Gismeteo, снегопад прогнозируется до утра 1 января. Скорость ветра не превысит 10 м/с. Температура воздуха, согласно прогнозам, будет на уровне от минус четырех до минус девяти градусов.