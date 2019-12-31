"Пограничники отобрали все паспорта, после чего в течение часа ничего не происходило. Сейчас вызывают по одному человеку в 15 минут. Пассажиры в ужасе. Говорят, что это продолжение скандала с израильской девочкой, которую задержали с гашишем", — сказал пассажир.

Портал "Интерфакс-Туризм" не располагает официальной информацией по факту инцидента.

Гражданку Израиля и США Нааму Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд Московской области признал израильтянку виновной и назначил ей наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.