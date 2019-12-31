"В этот раз впервые принято решение о бесплатном проезде на метро, МЦК и наземном транспорте с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что круглосуточно будут работать 61 маршрут наземного транспорта, еще 101 маршрут — до 3:30, также будут действовать 13 регулярных ночных маршрутов.

В то же время, в связи с проведением праздничных мероприятий с 31 декабря до открытия метро 6 января северный вестибюль станции "Охотный ряд" Сокольнической линии будет открыт только для выхода и пересадки на станцию "Театральная" Замоскворецкой линии, а южный вестибюль — только для входа пассажиров.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января метро и МЦК будут работать до 2:00, 66 маршрутов наземного транспорта — до 3:30.

В департаменте добавили, что в связи с перекрытием нескольких улиц для проведения новогодних и рождественских мероприятий изменится режим работы ряда маршрутов наземного общественного транспорта.

Движение поездов Московских центральных диаметров и пригородного сообщения в новогоднюю и рождественскую ночи будет продлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

На МЦД-1 из Лобни 1 и 7 января последний поезд отправится в 3:18, на конечную станцию в Одинцово прибудет в 4:46. В обратном направлении электричка отправится 3:18, а в Лобню прибудет в 4:38. На МЦД-2 из Нахабино 1 и 7 января последний поезд отправится в 1:50, на конечную станцию в Подольск прибудет в 3:50. В обратную сторону 1 января поезд отправится в 1:51, 7 января — в 1:55.