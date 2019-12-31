"31 декабря 2019 года китайские СМИ со ссылкой на администрацию города Ухань провинции Хубэй (КНР) сообщили, что с начала декабря 2019 года в городе Ухань зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения", — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

По предварительным данным, возбудителем является вирус, причем пока не зарегистрировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.

Все заболевшие изолированы, в отношении контактных организовано медицинское наблюдение, эксперты направлены центральными властями в Ухань для организации эпидемиологического расследования. Официальных комментариев Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с этой вспышкой нет.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора", — говорится в сообщении российского ведомства.