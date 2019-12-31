"Аэропорт закрыт ориентировочно до 16:00 местного времени (14:00 мск)", — сказали в пресс-службе.

Причиной этого стал сильный снегопад и ветер, а также надвигающийся ледяной дождь.

Рейсы из Москвы, Гоа (Индия) и Нячанга (Вьетнам) отправлены на запасной аэродром "Кольцово" (Екатеринбург). Рейс из Сочи сел в Казани.

Кроме того, два рейса из Перми до Москвы и один до Сочи задерживаются. Для части пассажиров организовано питание, предоставлены напитки.

"На данный момент в аэропорту ожидают своего вылета 446 пассажиров. Аэродромная служба аэропорта "Большое Савино" приведена в усиленный режим. Вся спецтехника в настоящее время выполняет работы по расчистке и обработке взлетно-посадочной полосы", — добавили в пресс-службе.

По данным сервиса Gismeteo, снегопад прогнозируется до утра 1 января. Скорость ветра не превысит 10 м/сек. Температура воздуха, согласно прогнозам, будет на уровне от минус 4 до минус 9 градусов.