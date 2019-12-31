Самолет вылетел в 14:41 по местному времени (12:41 мск).

Как сообщалось, во вторник в аэропорту Екатеринбурга совершил вынужденную посадку самолет "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Новосибирск — Москва. Командир воздушного судна принял такое решение из-за сработавшей на борту индикации о неисправности одного из двигателей.

Посадка прошла благополучно. На борту самолета находилось 109 пассажиров.

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту произошедшего.