"29 декабря 73-летний швейцарец Мишель Анджело Галле вместе с 65-летней женой Мирандой Пиа Регаззони пошли по маршруту навигатора в колониальный приморский город Парати, GPS повел их через фавелы. В районе Сидаде-Альта на пару напали грабители: женщина получила колото-резаные раны руки, а ее муж был серьезно ранен из пистолета, его госпитализировали в критическом состоянии", — пишет издание.



Как отмечает портал, инцидент произошел на территории с высоким уровнем преступности. "Туристам следует избегать этого района. В понедельник мы начали вести поиски совершивших нападение", — цитирует портал представителя военной полиции Мауро Флисса.

Подобный случай произошел в Бразилии в 2015 году. Пожилая пара последовала за своим навигатором, зашла в фавелу, где при попытке ограбления 70-летняя женщина была застрелена.